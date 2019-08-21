Стал известен состав сборной Испании на ЧМ-2019 по баскетболу

Испанская федерация баскетбола (FEB) объявила состав национальной команды на чемпионат мира по баскетболу 2019 года в Китае.

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В окончательную заявку из 12 игроков вошли: Хоаким Колом, Руди Фернандес, Пау Рибас, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Вилли Эрнангомес, Пьерре Ориола, Хавьер Рабаседа, Серхио Юль, Хавьер Бейран, Хуанчо Эрнангомес. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе соперниками сборной Испании станут команды Пуэрто-Рико, Туниса и Ирана. Ранее Сергей Карасёв рассказал о главном оружии сборной России на ЧМ по баскетболу.