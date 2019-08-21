СМИ: «Динамо» заключит контракт с экс-хоккеистом «Вашингтона» Яшкиным

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Московский хоккейный клуб «Динамо» подпишет нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина.
СМИ: «Динамо» заключит контракт с экс-хоккеистом «Вашингтона» Яшкиным
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sport24.

Последний год форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз». 

Он также известен по игре за «Сент-Луис Блюз».

Ранее ХК «Динамо» расторг контракт с актёром Ярушиным черед сутки после подписания.

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