СМИ: «Динамо» заключит контракт с экс-хоккеистом «Вашингтона» Яшкиным
Московский хоккейный клуб «Динамо» подпишет нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина.
- © Vit Simanek/CTK
- globallookpress.com
Об этом сообщает Sport24.
Последний год форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз».
Он также известен по игре за «Сент-Луис Блюз».
Ранее ХК «Динамо» расторг контракт с актёром Ярушиным черед сутки после подписания.
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