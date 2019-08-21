Баскетболист сборной России Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что форвард национальной команды Джоэл Боломбой с высокой долей вероятности не сможет принять участия в чемпионате мира 2019 года.
Баскетболист сборной России Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«90%, что Боломбой не сможет сыграть на чемпионате мира. У него травма. В связи с тем, что у нас состав совсем не тот, на который рассчитывали, мы стараемся переместить акценты игры», — приводит слова тренера ТАСС.

Он сообщил, что удовлетворён функциональным состоянием команды, несмотря на все трудности. 

«Отобраться на чемпионат мира — это уже очень круто. Нас там не было десять лет», — сказал Базаревич.

Чемпионат мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальной команде предстоит на групповом этапе встретиться со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Ранее сборная России по баскетболу обыграла Финляндию.

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