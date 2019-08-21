Российский легкоатлет Бакулин дисквалифицирован на восемь лет за допинг

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала российского ходока Сергея Бакулина на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Российский легкоатлет Бакулин дисквалифицирован на восемь лет за допинг
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit. 

Отмечается, что срок отстранения будет отсчитываться с 3 апреля 2019 года, а все результаты спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года аннулированы.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсмена в 2015 году на три года и два месяца. Таким образом, россиянин лишился золота чемпионата мира 2011 года.

Ранее сообщалось, что многократная чемпионка мира по гребле на каноэ провалила тест на допинг.

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