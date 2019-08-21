Российский легкоатлет Бакулин дисквалифицирован на восемь лет за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала российского ходока Сергея Бакулина на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что срок отстранения будет отсчитываться с 3 апреля 2019 года, а все результаты спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года аннулированы.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсмена в 2015 году на три года и два месяца. Таким образом, россиянин лишился золота чемпионата мира 2011 года.

Ранее сообщалось, что многократная чемпионка мира по гребле на каноэ провалила тест на допинг.