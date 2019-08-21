СМИ: «Барселона» уже заказала футболки с фамилией Неймара
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- globallookpress.com
Как сообщает RAC1, каталонцы продвинулись в переговорах с клубом из Парижа о возвращении игрока. При этом пока не идёт речь об окончательном завершении сделки.
Тем не менее «Барселона» уже заказала партию футболок с фамилией Неймара, начав таким образом подготовку к презентации форварда.
По информации СМИ, Неймар намерен вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ.
В прессе также появлялись сообщения об интересе «Реала» к игроку.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа.