СМИ: «Барселона» уже заказала футболки с фамилией Неймара

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Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен в ближайшее время объявить о подписании контракта с нападающим французского ПСЖ Неймаром.
СМИ: «Барселона» уже заказала футболки с фамилией Неймара
  • © Philippe LECOEUR, via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает RAC1, каталонцы продвинулись в переговорах с клубом из Парижа о возвращении игрока. При этом пока не идёт речь об окончательном завершении сделки.

Тем не менее «Барселона» уже заказала партию футболок с фамилией Неймара, начав таким образом подготовку к презентации форварда.

По информации СМИ, Неймар намерен вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ. 

В прессе также появлялись сообщения об интересе «Реала» к игроку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа.

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