Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Томасом Фаббьяно в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.
- © Global Look Press
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
В следующем раунде Рублёв сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
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