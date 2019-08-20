Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над итальянцем Томасом Фаббьяно в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.

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Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2. В следующем раунде Рублёв сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Ранее Анна Блинкова разгромила Коко Вандевей на старте турнира WTA в Бронксе.