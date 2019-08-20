СМИ: «Уфа» арендует Кругового после трансфера футболиста в «Зенит»

Защитник Данил Круговой, который должен в ближайшее время перейти из «Уфы» в «Зенит», будет арендован уфимским клубом до конца сезона.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тем не менее игрок не сможет выйти на поле в матче седьмого тура между этими командами, который состоится 24 августа, по состоянию здоровья. Отмечается, что 21-летний футболист пока тренируется по индивидуальной программе.

Круговой является воспитанником «Зенита», откуда перешёл в «Уфу» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист сыграл девять матчей и забил один мяч.

Ранее СМИ сообщили детали контракта «Зенита» с Круговым.