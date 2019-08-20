В Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты

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В Санкт-Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты — Открытого кубка СПбГУ, сообщает «ПолитЭксперт».
В Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты
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Соревнования состоялись у Петропавловской крепости. В них приняли участие спортсмены из российских регионов, а также из Великобритании, Германии, Литвы, Китая и других стран.

По итогам финального дня призовые места распределились следующим образом: победу одержал Дальневосточный федеральный университет, второе место занял Белорусский государственный университет физической культуры, третье — НГУ имени Лесгафта.

Церемония закрытия состоялась 18 августа.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл круглый стол, посвящённый развитию спорта.

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