В Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты

В Санкт-Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты — Открытого кубка СПбГУ, сообщает «ПолитЭксперт».

Соревнования состоялись у Петропавловской крепости. В них приняли участие спортсмены из российских регионов, а также из Великобритании, Германии, Литвы, Китая и других стран.

По итогам финального дня призовые места распределились следующим образом: победу одержал Дальневосточный федеральный университет, второе место занял Белорусский государственный университет физической культуры, третье — НГУ имени Лесгафта.

Церемония закрытия состоялась 18 августа.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл круглый стол, посвящённый развитию спорта.