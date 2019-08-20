Источник: «Ювентус» предложил Дибалу и €100 млн в обмен на Неймара
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Как сообщает AS, «Ювентус» предложил французскому ПСЖ обмен Пауло Дибалы на Неймара с доплатой в €100 млн. По информации источника, для осуществления этого трансфера, туринцам также придётся продать ряд футболистов.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В настоящий момент на игрока претендует ряд европейских клубов, в числе которых испанские «Реал» и «Барселона».
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа.