Источник: «Ювентус» предложил Дибалу и €100 млн в обмен на Неймара

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Туринский «Ювентус» намерен побороться за бразильского футболиста ПСЖ Неймара.
Источник: «Ювентус» предложил Дибалу и €100 млн в обмен на Неймара
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, «Ювентус» предложил французскому ПСЖ обмен Пауло Дибалы на Неймара с доплатой в €100 млн. По информации источника, для осуществления этого трансфера, туринцам также придётся продать ряд футболистов.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В настоящий момент на игрока претендует ряд европейских клубов, в числе которых испанские «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа.

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