Понсе назвал переход в «Спартак» главной причиной вызова в сборную

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал вызов в олимпийскую сборную Аргентины.

«Буквально два дня назад я узнал о вызове в олимпийскую сборную Аргентины. Мне позвонили из «Спартака» и сказали, что пришёл вызов. Это неожиданно, я счастлив такому повороту. Большое спасибо «Спартаку». Считаю, только благодаря переходу в московский клуб меня заметили. Это очень почётно и большая ответственность», — заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.

Эсекьель Понсе получил вызов в сборную Аргентины для игроков не старше 23 лет для подготовки к квалификационному турниру к ОИ-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что говорили после матча «Спартак» — ЦСКА.