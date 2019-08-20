Понсе назвал переход в «Спартак» главной причиной вызова в сборную
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Буквально два дня назад я узнал о вызове в олимпийскую сборную Аргентины. Мне позвонили из «Спартака» и сказали, что пришёл вызов. Это неожиданно, я счастлив такому повороту. Большое спасибо «Спартаку». Считаю, только благодаря переходу в московский клуб меня заметили. Это очень почётно и большая ответственность», — заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.
Эсекьель Понсе получил вызов в сборную Аргентины для игроков не старше 23 лет для подготовки к квалификационному турниру к ОИ-2020 в Токио.
Ранее сообщалось, что говорили после матча «Спартак» — ЦСКА.