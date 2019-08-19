Футболист ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»

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Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

В середине первого тайма хавбек получил травму после столкновения с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. 

Вместо Ефремова на замену вышел Такума Нисимура.

Ранее фанаты ЦСКА почтили память погибшего болельщика «Спартака» Бахыта.

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