Футболист ЦСКА Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил повреждение в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
- РИА Новости
В середине первого тайма хавбек получил травму после столкновения с защитником красно-белых Самуэлем Жиго.
Вместо Ефремова на замену вышел Такума Нисимура.
Ранее фанаты ЦСКА почтили память погибшего болельщика «Спартака» Бахыта.
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