Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию»

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Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из испанской «Барселоны» на правах аренды в немецкую «Баварию», надеется, что сможет завоевать много трофеев с новой командой.
Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию»
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«В «Барселоне» у меня получилось не так, как всем бы хотелось. Но теперь это в прошлом. Теперь я в новом клубе. Надеюсь, я надолго в «Баварии» и выиграю с этим клубом много трофеев», — цитирует игрока Goal.com.

Он отметил, что представители «Баварии» так недвусмысленно дали понять, что очень хотят его перехода, что у него отпали все сомнения.

«Они показали мне проект, и я хочу поблагодарить их, потому что с первой секунды было ясно, как важно для них видеть меня в команде», — сказал Коутиньо.

Права на игрока по-прежнему будут принадлежать «Барселоне»: контракт Коутиньо с сине-гранатовыми действует до 2023 года.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.

Ранее «Бавария» представила Коутиньо.

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