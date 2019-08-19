Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию»
- @FCBayern
«В «Барселоне» у меня получилось не так, как всем бы хотелось. Но теперь это в прошлом. Теперь я в новом клубе. Надеюсь, я надолго в «Баварии» и выиграю с этим клубом много трофеев», — цитирует игрока Goal.com.
Он отметил, что представители «Баварии» так недвусмысленно дали понять, что очень хотят его перехода, что у него отпали все сомнения.
«Они показали мне проект, и я хочу поблагодарить их, потому что с первой секунды было ясно, как важно для них видеть меня в команде», — сказал Коутиньо.
Права на игрока по-прежнему будут принадлежать «Барселоне»: контракт Коутиньо с сине-гранатовыми действует до 2023 года.
Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.
Ранее «Бавария» представила Коутиньо.