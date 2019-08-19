ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила игроков, номинированных на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается футболисту, забившему самый красивый мяч сезона.
ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол
  • © Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт организации, на награду претендуют голы бразильца Матеуса Куньи, шведа Златана Ибрагимовича, аргентинца Лионеля Месси, камерунской футболистки Аджары Нчут, итальянца Фабио Квальяреллы, колумбийца Хуана Кинтеро, американки Эми Родригес, североирландки Билли Симпсон, англичанина Андроса Таунсенда и венгра Даниэля Жори.

Победителя определят болельщики с помощью голосования на сайте организации.

Ранее сообщалось, что Месси восстановился после травмы.

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