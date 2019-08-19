Российский боксёр высказался об отказе Украины отправлять делегацию на ЧМ в Екатеринбурге

Чемпион России по боксу в весе до 75 кг Глеб Бакши раскритиковал решение Федерации бокса Украины не отправлять делегацию на первенство планеты в Екатеринбурге.

«То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять», — заявил боксёр в интервью RT.

Он отметил, что из-за бойкота чемпионат мира лишится сразу нескольких сильнейших участников.

«В моём весе Александр Хижняк — действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории. Но нам с ним по силам бороться на равных», — добавил Бакши.

12 августа руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко объявил, что организация не намерена отправлять в Россию официальную делегацию. Боксёры, принявшие решение принять участие в первенстве планеты, будут вынуждены оплачивать расходы за свой счёт.

Турнир пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

Ранее Бакши назвал имена спортсменов, на которых равняется в профессиональном плане.