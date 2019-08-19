Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайта

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Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что сайт организации был взломан.
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайта
  • РИА Новости

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби «шизим» до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в Twitter «Фратрии». 

За пару часов до этого на сайте объединения появилось заявлением с призывом бойкотировать концовки ближайших матчей красно-белых по причине недовольства работой Олега Кононова.

Ранее экс-футболист «Спартака» дал прогноз на матч с ЦСКА.

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