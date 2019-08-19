Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайта

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило, что сайт организации был взломан.

«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби «шизим» до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в Twitter «Фратрии».

За пару часов до этого на сайте объединения появилось заявлением с призывом бойкотировать концовки ближайших матчей красно-белых по причине недовольства работой Олега Кононова.

Ранее экс-футболист «Спартака» дал прогноз на матч с ЦСКА.