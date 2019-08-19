Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» объявило о взломе сайта
- РИА Новости
«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби «шизим» до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в Twitter «Фратрии».
За пару часов до этого на сайте объединения появилось заявлением с призывом бойкотировать концовки ближайших матчей красно-белых по причине недовольства работой Олега Кононова.
Ранее экс-футболист «Спартака» дал прогноз на матч с ЦСКА.
Друзья! Наш сайт был взломан,— Фратрия (@fratria) 19 августа 2019 г.
не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление.
Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами! pic.twitter.com/4hI41hZ71f