СМИ: МЮ готов заплатить Рохо, чтоб он покинул клуб

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выплатить компенсацию аргентинскому футболисту Маркосу Рохо, чтобы он покинул клуб.

Как сообщает The Mirror, руководство «Манчестер Юнайтед» согласно выплатить футболисту Маркосу Рохо большую часть оставшейся по контракту суммы ради того, чтобы аргентинец покинул клуб. По информации источника, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на игрока, а он сам хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии.

Маркос Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга». В прошлом сезоне защитник отыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах.

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