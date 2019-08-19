Источник: «Интер» хочет арендовать футболиста МЮ Санчеса

Миланский «Интер» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно аренды чилийского футболиста Алексиса Санчеса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Интер» ведёт переговоры с МЮ относительно аренды Алексиса Санчеса. По информации источника, у миланского клуба будет право выкупа футболиста за €15 млн. Руководство МЮ согласно платить часть зарплаты игрока.

Санчес выступает за манкунианцев с 2018 года. Футболист ранее выступал в итальянской Серии А за «Удинезе».

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит €80 млн за Дибалу.