Источник: «Интер» хочет арендовать футболиста МЮ Санчеса

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Миланский «Интер» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно аренды чилийского футболиста Алексиса Санчеса.
Источник: «Интер» хочет арендовать футболиста МЮ Санчеса
  • © Andrew Timms/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Интер» ведёт переговоры с МЮ относительно аренды Алексиса Санчеса. По информации источника, у миланского клуба будет право выкупа футболиста за €15 млн. Руководство МЮ согласно платить часть зарплаты игрока.

Санчес выступает за манкунианцев с 2018 года. Футболист ранее выступал в итальянской Серии А за «Удинезе».

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит €80 млн за Дибалу.

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