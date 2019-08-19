Тарасенко привёз Кубок Стэнли в Новосибирск

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко презентовал Кубок Стэнли в Новосибирске.
Тарасенко привёз Кубок Стэнли в Новосибирск
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вместе с отцом и дедушкой презентовал Кубок Стэнли в Новосибирске.

«Блюз» впервые в истории стали чемпионами НХЛ. В финальной серии хоккеисты «Сент-Луиса» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

Ранее Барбашёв назвал презентацию Кубка Стэнли неприятным мероприятием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить