Тарасенко привёз Кубок Стэнли в Новосибирск
- AFP
- © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вместе с отцом и дедушкой презентовал Кубок Стэнли в Новосибирске.
Три поколения Тарасенко и заслуженный Кубок Стэнли в Новосибирске🙏🏻 спасибо, что вы с нами 🙌🏻 pic.twitter.com/zWvTt7QiEy— Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 19, 2019
«Блюз» впервые в истории стали чемпионами НХЛ. В финальной серии хоккеисты «Сент-Луиса» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.
Ранее Барбашёв назвал презентацию Кубка Стэнли неприятным мероприятием.