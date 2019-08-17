Барбашёв назвал презентацию Кубка Стэнли неприятным мероприятием

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал о впечатлениях от представления Кубка Стэнли в Москве.
Барбашёв назвал презентацию Кубка Стэнли неприятным мероприятием
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Поверьте мне, мы думали около полутора месяцев, как провести это мероприятие, чтобы всё удачно сложилось и прошло хорошо. Очень неприятное мероприятие, много нервов уходит. Сегодня кубок уже дома побывал, вот только успели привезти его на арену, чтобы показать болельщикам. Такой тяжёлый день. Весь день с кубком, но это всё останется в памяти. Подобное бывает, возможно, раз в жизни», — цитирует Барбашёва «Чемпионат».

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в своей истории. В финальной серии команда обыграла «Бостон Брюинз».

Ранее Александр Овечкин записал видео для Барбашёва, пообещав отобрать Кубок Стэнли.

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