Овечкин записал видео для Барбашёва, пообещав отобрать Кубок Стэнли
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«Ваня, поздравляю с завоеванием Кубка Стэнли. Я рад, что второй год кряду его выиграл воспитанник «Динамо», мы с тобой одной крови. Однако не советую тебе расслабляться. В следующем сезоне я отберу у тебя кубок!» — заявил Овечкин.
Кажется, что @Barbashev2295 был немного удивлен поздравлению от @ovi8pic.twitter.com/bM0NEJET6f— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 17, 2019
Барбашёв ответил на поздравление форварда «Вашингтона» словами: «Это мы ещё посмотрим!»
Ранее сообщалось, что хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву.