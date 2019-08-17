Овечкин записал видео для Барбашёва, пообещав отобрать Кубок Стэнли

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли.
Овечкин записал видео для Барбашёва, пообещав отобрать Кубок Стэнли
  • © Andy Mueller/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Ваня, поздравляю с завоеванием Кубка Стэнли. Я рад, что второй год кряду его выиграл воспитанник «Динамо», мы с тобой одной крови. Однако не советую тебе расслабляться. В следующем сезоне я отберу у тебя кубок!» — заявил Овечкин.

Барбашёв ответил на поздравление форварда «Вашингтона» словами: «Это мы ещё посмотрим!»

Ранее сообщалось, что хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву.

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