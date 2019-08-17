Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву
- © Michael Tureski/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом». Трофей будет выставлен на «ВТБ Арене», где играет домашние матчи московское «Динамо».
Кубок Стэнли @StanleyCup уже в Москве! pic.twitter.com/UAGpS1Rny3— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 17, 2019
«Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли впервые в истории, победив в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. Иван Барбашёв является воспитанником системы «Динамо».
Ранее Овечкин открыл хоккейную школу в Балашихе и рассказал о планах на будущее.