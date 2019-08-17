Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв выставит трофей на домашней арене московского «Динамо».

Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом». Трофей будет выставлен на «ВТБ Арене», где играет домашние матчи московское «Динамо».

«Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли впервые в истории, победив в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. Иван Барбашёв является воспитанником системы «Динамо».

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