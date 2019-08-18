Тарпищев: Кузнецова может выиграть золото на Олимпиаде 2020 года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Светланы Кузнецовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

Как заявил Тарпищев ТАСС, выход Кузнецовой в финал турнира в Цинциннати говорит о том, что российская спортсменка почувствовала уверенность в себе.

«Я ей не так давно говорил насчёт ближайшей Олимпиады — она может играть и выиграть», — заявил Тарпищев.

По его словам, Кузнецова способна выступать на высоком уровне на протяжении трёх-четырёх лет.

Ранее сообщалось, что россиянка уступила американке Мэдисон Киз в финале турнира WTA в Цинциннати.