Ребров обратился к болельщикам перед дерби с ЦСКА

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал обращение к болельщикам в преддверии дерби с ЦСКА в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

«Нас ждёт самое принципиальное футбольное противостояние нового времени. Кто-то из вас придёт на матч впервые, а для кого-то это будет уже 100-е дерби, сплетённое красно-белой нитью сквозь времена поколений Старостиных, Исаева, Нетто, Романцева, Черенкова, Тихонова и других именитых спартаковцев», — написал Ребров на своей официальной странице в Instagram.

При этом он отметил, что не имеет значение, в который раз каждый из болельщиков посетит дерби в рамках шестого тура РПЛ. Он призвал фанатов объединиться и поддержать команду в ответственный момент.

Матч шестого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА.