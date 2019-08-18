Ребров обратился к болельщикам перед дерби с ЦСКА
- © Dmitry Golubovich/Global Look Press
«Нас ждёт самое принципиальное футбольное противостояние нового времени. Кто-то из вас придёт на матч впервые, а для кого-то это будет уже 100-е дерби, сплетённое красно-белой нитью сквозь времена поколений Старостиных, Исаева, Нетто, Романцева, Черенкова, Тихонова и других именитых спартаковцев», — написал Ребров на своей официальной странице в Instagram.
При этом он отметил, что не имеет значение, в который раз каждый из болельщиков посетит дерби в рамках шестого тура РПЛ. Он призвал фанатов объединиться и поддержать команду в ответственный момент.
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Друзья! Нас ждет самое принципиальное футбольное противостояние нового времени 🔥🔝 Кто-то из вас придет на матч впервые, а для кого-то это будет уже 100-е дерби, сплетенное красно-белой нитью сквозь времена поколений Старостиных-Исаева-Нетто-Романцева-Черенкова-Тихонова и других именитых Спартаковцев 🔴⚪️ Но не важно, впервые ли вы на стадионе или болельщик со стажем, я призываю вас помнить наш клич, связывающий всю вертикаль Болельщики-Клуб-Тренер-Игроки. «Один за всех и все за одного»! Только вместе и в едином порыве, думая о главной цели-Победе, мы сможем прийти к победе, вскинуть руки вверх и зарядить те самые заветные слова. И с улыбкой, с гордо поднятой головой прийти домой! 🤜🏻🤛🏻 #силавединстве #одинзавсехивсезаодного🤜🤛🔴⚪
Матч шестого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00.
Ранее сообщалось, что «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА.