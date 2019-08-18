Матч между «Ротором» и «Шинником» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ

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Матч девятого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским «Ротором» и ярославским «Шинником» показал третий результат по посещаемости в истории первенства.
Матч между «Ротором» и «Шинником» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ
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Как сообщается в пресс-службе ФНЛ, на матче между «Ротором» и «Шинником» присутствовали 33 417 зрителей, что является третьим показателем в истории лиги. 

При этом отмечается, что в прошедшем сезоне клуб из Волгограда уже успел стать самой посещаемой командой лиги. В среднем на каждом матче «Ротора» присутствовало по 26 376 болельщиков.

В нынешнем сезоне показатели коллектива скромнее — 22 823 фаната в среднем за матч.

Домашние встречи «Ротор» проводит на «Волгоград Арене», которая была построена к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместимость стадиона составляет 45 568 зрителей.

Ранее болельщик московского «Динамо» народный артист России Лев Лещенко выразил мнение, что посещаемость домашних матчей команды вырастет, если коллектив будет выступать в еврокубках.

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