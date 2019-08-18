Крыховяк ответил, готов ли «Локомотив» бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк уверен, что его команда способна навязать борьбу санкт-петербуржскому «Зенита» за золотые медали РПЛ.

«Готовы ли составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство? Конечно. Мы показали, что можем с ними играть как равный с равным. Хотим выйти на первое место и будем биться до конца», — заявил Крыховяк в эфире «Матч Премьер».

Также хавбек удивился тому факту, что в первом тайме «железнодорожники» действовали не очень организованно и ярко, вследствие чего предоставили своим соперникам из «Динамо» много свободы.

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что ему не понравилось в действиях его подопечных в матче с «Локомотивом».