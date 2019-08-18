Сёмин прокомментировал отсутствие Рыбуса в матче с «Динамо»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему в составе команды в матче шестого тура РПЛ с «Динамо» не оказалось польского футболиста Мацея Рыбуса.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«У Мацея Рыбуса небольшая травма. Думаю, к следующему матчу он будет готов», — заявил Сёмин на пресс-конференции.
Ранее наставник красно-зелёных рассказал, за счёт чего его игрокам удалось переломить ход встречи во втором тайме матча с «Динамо».
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