Сёмин прокомментировал отсутствие Рыбуса в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему в составе команды в матче шестого тура РПЛ с «Динамо» не оказалось польского футболиста Мацея Рыбуса.

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РИА Новости

«У Мацея Рыбуса небольшая травма. Думаю, к следующему матчу он будет готов», — заявил Сёмин на пресс-конференции. Ранее наставник красно-зелёных рассказал, за счёт чего его игрокам удалось переломить ход встречи во втором тайме матча с «Динамо».