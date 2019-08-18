Иванюк рассказал о завоевании серебра на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме

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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал свой результат на этапе Бриллиантовой лиги в английском Бирмингеме.
Иванюк рассказал о завоевании серебра на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме
  • Reuters

«Соревнования были очень трудными, немногие люди могут прыгать в таких условиях, кроме Брэндона Старка. Это были мои первые соревнования после отпуска, было сложно из-за состояния, в котором я находился», — цитирует Иванюка РИА Новости.

Российский спортсмен выразил надежду, что к следующим турнирам сможет набрать достаточную форму, чтобы на равных соперничать со Старком.

Иванюк является бронзовым призёром чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту, а также серебряным медалистом Европейских игр 2019 года.

Ранее сообщалось, что Иванюк завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.

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