Игнатьев объяснил, чем Сёмин лучше Арсена Венгера

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев заявил, что не верит в слухи о возможном назначении Арсена Венгера на должность главного тренера «Локомотива».

По мнению специалиста, французский коллега не подходит для работы в РПЛ, в «Локо» в частности.

«А что такого в Арсене Венгере? Я не против него, но мы на нашей земле уже видели именитых специалистов. Что с ними было — тоже помним. Никто в России не знает футбол лучше, чем Юрий Сёмин. Это не только постановка тактики, но и тонкие вопросы менталитета. Да, в нашей жизни всё возможно. Но у нас остался один такой тренер. Он не только делает результат, за ним стоит всё то хорошее, что есть сейчас в «Локомотиве», — пояснил тренер в разговоре с RT.

Ранее стало известно, что в РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива».