Глава комитета по этике РФС о Семаке: такие слова не красят этого специалиста

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев прокомментировал оскорбления главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес судей, работавших в матче с «Ахматом».

«Конечно, некрасиво всё это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он ещё молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаёмся на том же уровне. Очень плохо. Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесётся к юрисдикции контрольно-дисциплинарного комитета», — цитирует Андреева Sport24.

Ранее сообщалось, что Семак оскорбил судей после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом».