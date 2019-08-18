Силкин заявил, что Лещук может сыграть лучше Шунина в матче с «Локомотивом»

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Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы своей бывшей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Силкин заявил, что Лещук может сыграть лучше Шунина в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

По мнению специалиста, отсутствие в стартовом составе травмированного вратаря бело-голубых Антона Шунина не создаст хозяевам поля проблем.

«Против «Локо» сыграет молодой Игорь Лещук. Не думаю, что он испугается давления. Парень обязан понимать, что на кону стоит его карьера. Сможет справиться с волнением — будет игроком РПЛ. К тому же, других вариантов у бело-голубых нет. Кстати, наличие Шунина в составе — совсем не гарант победы для «Динамо». Несмотря на опыт и годы, проведённые в РПЛ, Антон допускает ошибки. Так что где-то Лещук может сыграть даже лучше, чем его опытный товарищ», — заявил Силкин в разговоре с RT.

Ранее стало известно, что травмированный Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» с фанатской трибуны. 

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