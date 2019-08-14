Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» с фанатской трибуны

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Травмированный вратарь московского «Динамо» Антон Шунин будет поддерживать партнёров в матче с «Локомотивом» из фан-сектора.
Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» с фанатской трибуны
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На матче «Динамо» — «Локомотив» вместе с болельщиками партнёров по команде на трибуне D будет поддерживать вратарь Антон Шунин! Давайте сделаем сектора активной поддержки ещё громче вместе с нашим капитаном», — говорится в Instagram-аккаунте клуба.

Антон Шунин получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) и был заменён. Встреча «Динамо» с «Локомотивом» состоится 18 августа в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».

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