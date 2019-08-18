Глушаков: журналисты сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил о предвзятом отношении со стороны прессы к себе.
Глушаков: журналисты сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека
  • РИА Новости

«В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю», — сказал Глушаков «Чемпионату».

Он добавил, что в будущем изложит свою версию событий, произошедших за последнее время в его личной и спортивной жизни.

Ранее Глушаков отреагировал на слова Артёма Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат».

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