Сборная России по баскетболу уступила Литве в контрольном матче

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В рамках подготовки к Кубку мира по баскетболу 2019 года, который стартует 31 августа в Китае, сборная России провела контрольный матч с командой Литвы.
Сборная России по баскетболу уступила Литве в контрольном матче
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Встреча состоялась в финском Эспоо и завершилась поражением команды Сергея Базаревича со счётом 72:88. Самым результативным игроком в составе российской сборной стал форвард Андрей Зубков, набравший 15 очков.

В Эспоо российские баскетболисты проведут ещё один матч, со сборной Финляндии, который состоится в воскресенье, 18 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу заняла четвёртое место на юношеском чемпионате Европы в Италии.

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