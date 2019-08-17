Сборная России по баскетболу уступила Литве в контрольном матче
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Встреча состоялась в финском Эспоо и завершилась поражением команды Сергея Базаревича со счётом 72:88. Самым результативным игроком в составе российской сборной стал форвард Андрей Зубков, набравший 15 очков.
В Эспоо российские баскетболисты проведут ещё один матч, со сборной Финляндии, который состоится в воскресенье, 18 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу заняла четвёртое место на юношеском чемпионате Европы в Италии.