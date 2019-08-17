Сборная России по баскетболу стала четвёртой на юношеском чемпионате Европы
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В поединке за бронзовые медали турнира отечественные баскетболисты потерпели поражение от хозяев Евробаскета итальянцев со счётом 68:73. Самым результативным игроком встречи в составе сборной России стал центровой Ярослав Нягу, набравший 20 очков и совершивший 13 подборов.
В финале юношеского чемпионата Европы, который также состоится в субботу, 17 августа, между собой сыграют команды Испании и Франции.
Ранее сообщалось, что сборная Нигерии по баскетболу не получила деньги на подготовку к Кубку мира 2019 года, который пройдёт в Китае.