Сборная России по баскетболу стала четвёртой на юношеском чемпионате Европы

Сборная России заняла итоговое четвёртое место на чемпионате Европы по баскетболу среди игроков не старше 16 лет, который проходит в Италии.

В поединке за бронзовые медали турнира отечественные баскетболисты потерпели поражение от хозяев Евробаскета итальянцев со счётом 68:73. Самым результативным игроком встречи в составе сборной России стал центровой Ярослав Нягу, набравший 20 очков и совершивший 13 подборов.

В финале юношеского чемпионата Европы, который также состоится в субботу, 17 августа, между собой сыграют команды Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что сборная Нигерии по баскетболу не получила деньги на подготовку к Кубку мира 2019 года, который пройдёт в Китае.