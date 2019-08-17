Сборная Нигерии по баскетболу не получила деньги на подготовку к ЧМ

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Команда Нигерии, соперник сборной России на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу, не получила от спортивной комиссии страны деньги на экипировку, питание и переезды.
Сборная Нигерии по баскетболу не получила деньги на подготовку к ЧМ
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«За две недели до чемпионата мира спортивная комиссия Нигерии отказывается выплатить деньги, выделенные нам на тренировки, поездки и еду! У нас особая команда, возможно, лучшая на данный момент. Надеюсь, этот вопрос скоро будет решён», — написал в Twitter баскетболист Экпе Удо.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Ранее Кириленко призвал не ставить крест на шансах сборной России успешно выступить на ЧМ по баскетболу.

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