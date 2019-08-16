Кириленко призвал не ставить крест на шансах сборной России успешно выступить на ЧМ по баскетболу

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о перспективах сборной России на чемпионате мира 2019 года в Китае в свете травм ряда ведущих игроков национальной команды.
Кириленко призвал не ставить крест на шансах сборной России успешно выступить на ЧМ по баскетболу
  • © russiabasket.ru

«Я эту картину наблюдаю три года. На Евробаскет-2017 мы ехали, когда нас похоронили заранее, поставили на команде крест. Да, может быть, в сильнейшем составе у нас было бы чуть больше шансов. Но это не повод говорить: «Всё, нет Алексея Шведа и Тимофея Мозгова, мы пропали!». У сборной России хороший состав, который может играть на самом высоком уровне», — приводит слова Кириленко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что имеющийся в распоряжении тренерского штаба состав является боеспособным и имеет все шансы успешно выступить на чемпионате мира.

«Да, в оптимальном составе шансы, пожалуй, были бы выше. Но это не значит, что их нет у этой сборной. Это — игра. Да, будет очень сложно. Но мне хотелось бы увидеть новые лица, новых лидеров. И мы их наверняка увидим», — добавил глава РФБ.

Мировое первенство пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее стало известно, что Алексей Швед и Дмитрий Кулагин не выступят на ЧМ-2019 из-за травм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить