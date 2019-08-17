«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу
- © Daisuke Nakashima/AFLO
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Счёт в поединке открыл нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 58-й минуте. Но уже в компенсированное ко второму тайму время гостям удалось избежать поражения благодаря пенальти, реализованному форвардом Микелем Ойярсабалем.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу на скамейке запасных своей команды и вышел на поле на 85-й минуте, заменив форварда Родриго. Отметиться результативными действиями он не успел.
Ранее Черышев рассказал о своём восстановлении после травмы колена.