FIVB открыла дело в отношении тренера женской сборной России по волейболу

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Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера сборной России по волейболу Серджио Бузато, который изобразил узкие глаза после матча с командой Южной Кореи.
FIVB открыла дело в отношении тренера женской сборной России по волейболу
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

«Дело открыто, 20 августа будет заседание дисциплинарной комиссии, на котором будет принято решение. Скорее всего, ему грозит дисциплинарное наказание. Обычно в таких случаях применяется дисквалификация в виде отстранения от игр. ВФВ дополнительно наказывать тренера не будет, мы направили в FIVB предложение дисквалифицировать Бузато на две игры сборной. Окончательное решение за международной федерацией», — сказал Ярёменко.

Ранее Бузато сделал заявление по поводу своего скандального жеста.

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