Мостовой о назначении арбитра Карасёва на столичное дерби: страсти начинают накаляться

Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал изменения в судейской бригаде матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Вместо Алексея Еськова дерби рассудит Сергей Карасёв.

«Странновато. Непонятно, где Еськов мог получить травму. Карасёв тоже… Странный персонаж. Все знают, как он судит. Всегда остаются какие-то подозрения, причём непонятно, в плюс какой-то команде будто действует. При этом его квалификация и опыт вызывают уважение. Но как минимум пенальти в матче жду. То, что в матче будет VAR, — тоже не гарантия безошибочной работы. В любом случае будет интересно. Страсти начинают накаляться. На то это и дерби», — рассказал Мостовой RT.

Ранее пресс-служба РПЛ объяснила, что замена арбитра связана с травмой, которую получил Еськов.