Мостовой о назначении арбитра Карасёва на столичное дерби: страсти начинают накаляться

Короткая ссылка
Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал изменения в судейской бригаде матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Вместо Алексея Еськова дерби рассудит Сергей Карасёв.
Мостовой о назначении арбитра Карасёва на столичное дерби: страсти начинают накаляться
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Странновато. Непонятно, где Еськов мог получить травму. Карасёв тоже… Странный персонаж. Все знают, как он судит. Всегда остаются какие-то подозрения, причём непонятно, в плюс какой-то команде будто действует. При этом его квалификация и опыт вызывают уважение. Но как минимум пенальти в матче жду. То, что в матче будет VAR, — тоже не гарантия безошибочной работы. В любом случае будет интересно. Страсти начинают накаляться. На то это и дерби», — рассказал Мостовой RT.

Ранее пресс-служба РПЛ объяснила, что замена арбитра связана с травмой, которую получил Еськов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить