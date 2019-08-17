Мостовой о назначении арбитра Карасёва на столичное дерби: страсти начинают накаляться
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- РИА Новости
«Странновато. Непонятно, где Еськов мог получить травму. Карасёв тоже… Странный персонаж. Все знают, как он судит. Всегда остаются какие-то подозрения, причём непонятно, в плюс какой-то команде будто действует. При этом его квалификация и опыт вызывают уважение. Но как минимум пенальти в матче жду. То, что в матче будет VAR, — тоже не гарантия безошибочной работы. В любом случае будет интересно. Страсти начинают накаляться. На то это и дерби», — рассказал Мостовой RT.
Ранее пресс-служба РПЛ объяснила, что замена арбитра связана с травмой, которую получил Еськов.