Карасёв заменит Еськова в качестве главного судьи матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА обслужит в поле судья Сергей Карасёв.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, арбитр Алексей Еськов не сможет работать на матче шестого тура между «Спартаком» и ЦСКА из-за травмы. Роль главного судьи вместо него на себя возьмёт Сергей Карасёв.

Еськов также не работал на матчах пятого тура РПЛ. В четвёртом туре арбитр обслуживал встречу «Зенит» — «Краснодар» (1:1), засчитав гол хозяев в концовке встречи. После окончания матча игроки гостей и эксперты обвиняли Еськова в предвзятости.

Ранее сообщалось, что бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов обвинил судейскую бригаду матча «Зенит» — «Краснодар» в коррупции.