Нурмагомедов хотел бы, чтобы Кормье завершил карьеру

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призывает завершить карьеру обладателя титула в тяжёлом весе 40-летнего Даниэля Кормье.
Нурмагомедов хотел бы, чтобы Кормье завершил карьеру
  • Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Даниэль Кормье завершил карьеру. У него есть работа, есть деньги. Он один из величайших спортсменов, которые когда-либо дрались в UFC. 40 лет — не 30. Я хочу, чтобы он победил Стипе Миочича и сказал, что пришло время остановиться. Думаю ли я, что он завершит карьеру? Нет. Он олимпийский спортсмен. Такие люди не умеют говорить, что они заканчивают», — цитирует Нурмагомедова TMZ.

Даниэль Кормье проведёт защиту титула в бою с экс-чемпионом Стипе Миочичем на турнире UFC 241, который состоится 18 августа в Анахайме.

Ранее Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить