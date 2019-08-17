Нурмагомедов хотел бы, чтобы Кормье завершил карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призывает завершить карьеру обладателя титула в тяжёлом весе 40-летнего Даниэля Кормье.

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Даниэль Кормье завершил карьеру. У него есть работа, есть деньги. Он один из величайших спортсменов, которые когда-либо дрались в UFC. 40 лет — не 30. Я хочу, чтобы он победил Стипе Миочича и сказал, что пришло время остановиться. Думаю ли я, что он завершит карьеру? Нет. Он олимпийский спортсмен. Такие люди не умеют говорить, что они заканчивают», — цитирует Нурмагомедова TMZ.

Даниэль Кормье проведёт защиту титула в бою с экс-чемпионом Стипе Миочичем на турнире UFC 241, который состоится 18 августа в Анахайме.

Ранее Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым.