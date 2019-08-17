Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о взаимоотношениях с обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Общение с Нурмагомедовым и его командой — всегда сумасшествие. Эти ребята отличные и весёлые, они усердно трудятся. На прошлой неделе мы с Хабибом спорили о том, что я не оплатил его еду, но этого не может быть. В 2012 году он не имел столько денег, как сейчас. Теперь он должен платить за мою еду, однако тогда я точно за него заплатил. Однажды мы боролись, Хабиб сказал, что я травмировал его шею. Я сказал ему поднять свою задницу. Обернулся, а за мной уже семеро русских готовятся налететь. С этими ребятами шутить не стоит», — заявил Кормье в интервью UFC Russia.

Ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби. На турнире UFC 242 россиянин встретится с американцем Дастином Порье.

Ранее Нурмагомедов заявил,что его бой собираются показывать в прямом эфире на Первом канале