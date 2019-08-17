Нурмагомедов: мой бой собираются показывать в прямом эфире на Первом канале
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«Приезжал Первый канал, снимали репортаж, вроде бы собираются показать мой бой в прямом эфире. А как вы думаете, должны ли показывать турнир UFC 242 на Первом канале?» — гласит пост бойца в Instagram.
Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби. Для россиянина это будет вторая защита титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов осудил Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в пабе.