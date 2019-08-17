«Урал» проиграл «Крыльям Советов» в шестом туре РПЛ

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Футболисты «Урала» на своём поле уступили самарским «Крыльям Советов».
«Урал» проиграл «Крыльям Советов» в шестом туре РПЛ
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Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:3.

Голы в составе победителей на счету Раду Гынсаря, Александра Соболева и Деяна Радоньича. Единственный мяч в составе гостей забил Андрей Панюков. На 67-й минуте встречи с поля был удалён футболист «Уфы» Роман Емельянов.

«Крылья Советов» одержали вторую победу в чемпионате и обошли «Уфу» в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию Тамеза.

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