СМИ: «Барселона» готовит последнее предложение по Неймару

Президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу намерен провести финальные переговоры с руководством ПСЖ относительно перехода бразильского форварда Неймара.

Как сообщает Sport.es, президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу намерен лично провести переговоры с руководством ПСЖ относительно перехода Неймара. По информации источника, каталонцы рассчитывают заключить сделку по трансферу нападающего в ближайшие дни.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Суарес получил травму.