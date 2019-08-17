СМИ: «Барселона» готовит последнее предложение по Неймару

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Президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу намерен провести финальные переговоры с руководством ПСЖ относительно перехода бразильского форварда Неймара.
СМИ: «Барселона» готовит последнее предложение по Неймару
  • © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
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Как сообщает Sport.es, президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу намерен лично провести переговоры с руководством ПСЖ относительно перехода Неймара. По информации источника, каталонцы рассчитывают заключить сделку по трансферу нападающего в ближайшие дни.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Суарес получил травму.

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