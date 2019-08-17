«Сан-Антонио» выведет из обращения номер баскетболиста Паркера
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Официальный сайт «Сан-Антонио» сообщает о том, что 11 ноября, перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Мемфис Гриззлис», состоится церемония поднятия майки экс-игрока команды Тони Паркера под своды домашней арены. Французский баскетболист выступал под девятым номером, который будет навсегда закреплён за ним.
Тони Паркер провёл 17 из 18 сезонов в лиге в составе «Сан-Антонио» и становился чемпионом НБА четыре раза. Последний год карьеры Паркер провёл в «Шарлотт Хорнетс».
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Кливленда» Лю может присоединиться к «Клипперс».