«Сан-Антонио» выведет из обращения номер баскетболиста Паркера

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрз» проведёт церемонию по выводу из обращения номера бывшего французского игрока клуба Тони Паркера.

Официальный сайт «Сан-Антонио» сообщает о том, что 11 ноября, перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Мемфис Гриззлис», состоится церемония поднятия майки экс-игрока команды Тони Паркера под своды домашней арены. Французский баскетболист выступал под девятым номером, который будет навсегда закреплён за ним.

Тони Паркер провёл 17 из 18 сезонов в лиге в составе «Сан-Антонио» и становился чемпионом НБА четыре раза. Последний год карьеры Паркер провёл в «Шарлотт Хорнетс».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Кливленда» Лю может присоединиться к «Клипперс».