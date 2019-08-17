Ушёл из жизни легендарный итальянский велогонщик Джимонди

Бывший победитель всех многодневных гонок «Гранд Тура» итальянский велогонщик Феличе Джимонди умер на 77-м году жизни.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, в возрасте 76 лет не стало легендарного итальянского велогонщика Феличе Джимонди. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Джимонди — один из семерых велогощиков в истории спорта, побеждавших на всех трёх многодневных гонках «Гранд Тура»: «Тур де Франс» (1965), «Джиро д’Италия» (1967, 1969, 1976) и «Вуэльта» (1968). Также итальянец становился чемпионом мира по шоссейным велогонкам в групповой гонке (1973).

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Сиваков стал победителем «Тура Польши».