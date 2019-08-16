Гол Караваева помог «Витессу» Слуцкого разгромить «Зволле» в третьем туре Эредивизи

Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над «Зволле» в матче третьего тура Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Витессу» принесли голы Вячеслава Караваева, Брайана Линссена и Тима Матавжа, также записавшего в свой актив две голевые передачи.

Следующим соперником команды Слуцкого станет «Хераклес». Матч состоится 24 августа в Алмело.

Ранее сообщалось, что Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит».