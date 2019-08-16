Три российских дуэта завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Три российских дуэта завершили выступления на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, проходящем в Москве.

В матче 1/8 финала серебряные призёры чемпионата Европы 2019 года Константин Семёнов и Илья Лешуков в двух партиях уступили бразильцам Эвандро Гонсалвешу Оливейре и Оскару Шмидту со счётом 15:21, 22:24.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, являющиеся действующими чемпионами мира, также на стадии 1/8 финала проиграли латвийцам Янису Смединсу и Александру Самойлову со счётом 19:21, 25:23, 12:15.

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова в 1/8 финала потерпели поражение от бразильянок Тайане Лимы и Талите Антуньес со счётом 13:21, 19:21.

Ранее сообщалось, что Никита Лямин и Тарас Мыськив вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.