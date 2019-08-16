Зидан высказался о будущем Бэйла в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о будущем валлийского полузащитника Гарета Бэйла в команде.

«Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи», — приводит слова Зидана Sky Sports.

30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В его активе 102 гола и 64 результативные передачи в 231 официальном матче за галактикос.

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